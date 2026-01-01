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    Mikrofasertuch | Kärcher

    Graues, flauschiges Mikrofaser-Reinigungstuch, gefaltet auf weißem Hintergrund.

    Mikrofasertuch

    Bestellnummer: 2.643-872.0

    Mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte vor dem Verstauen abtrocknen.