Mikrofasertuch | Kärcher

Das schnell trocknende Mikrofasertuch ist besonders saugfähig und nimmt viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit auf. Es ist angenehm flauschig und schont empfindliche Oberflächen. Dank einer Größe von 40 × 40 Zentimetern eignet es sich auch ideal zum Abtrocknen von Fahrrädern, bevor diese wieder verstaut werden.

Hochwertiges Flausch-Mikrofasertuch Zum Trocknen von Reinigungsobjekten, bevor sie verstaut werden. Mikrofaser Nimmt viel Wasser auf und trocknet schnell. Flauschig Schont Oberflächen.