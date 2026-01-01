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    Miniturbobürste | Kärcher

    Kärcher Tierhaarbürste mit rotierenden gelben und schwarzen Borsten, schwarzes Gehäuse.

    Miniturbobürste

    Bestellnummer: 2.863-090.0

    Extra Saugkraft für beste Reinigungsleistung: Die Miniturbobürste bietet eine optimale Schmutzaufnahme und entfernt wirkungsvoll auch Tierhaare. Erhältlich als Zubehör für Akku-Staubsauger.