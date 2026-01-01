MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.643-906.0Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
445 x 63 x 63
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete