MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | Kärcher

Ein Multitalent für alle Anwendungen: Das 3-in-1 Multi Jet von Kärcher bietet einen stufenlos verstellbaren Hochdruckflachstrahl, eine Rotordüse und einen Reinigungsmittelstrahl in einem Strahlrohr. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr. Der Druck wird bequem über die Tasten an der Pistole eingestellt. Geeignet für die Kärcher Hochdruckreiniger K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017).

Volle Kontrolle in beiden Händen Stufenlose Druckregulierung mit der intelligenten Pistole. Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr. Drei Strahlarten in einem Strahlrohr Reinigungsmittelstrahl, Rotordüse und stufenlos verstellbarer HD-Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten.