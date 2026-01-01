MJ 180 4-in-1 multi jet | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-439.0MJ 180 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
450 x 59 x 59
Anwendungsgebiete