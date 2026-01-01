MJ 180 4-in-1 multi jet | Kärcher

Das MJ 180 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten, druckreduzierten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen des Strahlrohrs, damit ist ein aufwendiger Strahlrohrwechsel nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet auch in der Handhabung dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.

Wahl des passenden Strahls durch Drehen am Strahlrohr Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel. Vier Strahlarten in einem Strahlrohr Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breiter Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten. Mit Montagehilfe an der Sprühlanze Für eine korrekte Installation und Anwendung. 25 % Gewichtsreduktion¹⁾ Mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 6 und K 7 Perfekt zum nachträglichen Upgrade.