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    MJ 24 5-in-1 Multi Jet | Kärcher

    Schwarze Kärcher Hochdruckdüse mit mehreren Öffnungen und grauem Griff, Nahaufnahme auf weißem Hintergrund.

    MJ 24 5-in-1 Multi Jet

    Bestellnummer: 2.644-171.0

    Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.