MJ 24 5-in-1 Multi Jet | Kärcher

Das Multi Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist das Mehrfachstrahlrohr perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das MJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.

5-in-1-Strahlrohr 5 verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr. Zeitersparnis Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden. Reinigen und Bewässern in einem Schritt Ein Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig. Punktstrahl Reinigen von Fugen, Spalten oder engen Zwischenräumen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen. Flachstrahl Reinigen von Oberflächen und Objekten. Spülstrahl Gelösten Schmutz wegspülen. Nebelstrahl Pflanzen von Staub oder Pollen befreien sowie leicht bewässern. Gießstrahl Pflanzen bewässern. Quick Connect-Anschluss Einfacher und schneller Wechsel.