Mobile Reinigung | Kärcher

Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen Niederdruckmodelle OC 3 Foldable und OC 4 mit integriertem Wassertank ideal, um unabhängig von einer Wasserquelle schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann man sich zwischen einem Modell mit Wassertank, dem OC 6-18 und dem handlichen, handgehaltenen OC Handheld Compact entscheiden. Sie ermöglichen es, das Wasser aus dem Hahn (nur OC 6-18) oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass zu ziehen. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.