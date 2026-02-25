Mobile Reinigung | Kärcher

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Warum sollte man den Schmutz überall hin tragen, wenn man alles sofort überall wieder WOW machen kann? Mobile Reinigung bedeutet leichte, kompakte Mittel- und Niederdruckgeräte, mit denen man Bike, Campingmöbel, Kinderwagen, Wanderstiefel, Hund und vieles mehr auch fernab von Strom- und Wasseranschlüssen schnell und schonend reinigen kann. Irgendwo im Nirgendwo oder einfach mal schnell rund ums eigene Haus. Dank starkem Lithium-Ionen-Akku und Wassertank oder Saugschlauch wird alles gleich dort sauber, wo es oft am meisten Sinn ergibt: an Ort und Stelle.
Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen Niederdruckmodelle OC 3 Foldable und OC 4 mit integriertem Wassertank ideal, um unabhängig von einer Wasserquelle schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann man sich zwischen einem Modell mit Wassertank, dem OC 6-18 und dem handlichen, handgehaltenen OC Handheld Compact entscheiden. Sie ermöglichen es, das Wasser aus dem Hahn (nur OC 6-18) oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass zu ziehen. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.
Der OC Handheld Compact ist Ihr mobiler Reinigungshelfer für unterwegs. Dank seines innovativen, einklappbaren Griffs und des leichten Designs von nur 800 Gramm lässt er sich mühelos verstauen und transportieren.
Kein Strom, kein Kabel, kein Wasseranschluss. Mit dem beigelegten 5-Meter-Ansaugschlauch und einer Wasserquelle kann das Fahrrad, die Hundepfoten oder der Kinderwagen mühelos unterwegs sauber gemacht werden.
Trotz seiner kompakten Maße überzeugt er mit starker Leistung: Die 2-stufige Druckverstellung und das 4-in-1 Multi Jet sorgen für eine effektive und gleichzeitig schonende Reinigung. Hartnäckige Verschmutzungen werden mit der Reinigungmitteldüse eingeschäumt und effektiv entfernt. Der integrierte Akku hält bis zu 30 Minuten und kann ganz unkompliziert per USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Die kompakteste und einfachste Lösung in der Outdoor-Reinigung: Der OC Handheld Compact.
Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.
Mit dem starken 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku und dem 12-Liter-Wassertrolley ist alles dabei, um mit Mitteldruck effektiv zu reinigen. Besonders clever: Durch den Schlauchanschluss kann das Wasser dafür aus dem heimischen Hahn oder mit dem optional erhältlichen Ansaugschlauch sogar aus alternativen Wasserquellen gezogen werden.
Das Fahrrad, Schuhe, den Kinderwagen und sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Schaumdüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.
Mini Packmaß, große Reinigungsleistung: Mit dem Niederdruckreiniger OC 4 wird der Schmutz nicht ins Auto oder nach Hause getragen, sondern es wird gleich vor Ort aus schmutzig wieder WOW gemacht. Wirklich mobile Reinigung mit langer Akkulaufzeit (22 min) und großem Wassertank (8 l) für alle, die flexibel unterwegs reinigen möchten oder keinen Wasseranschluss zur Verfügung haben, aber trotzdem nicht auf den Komfort eines Druckreinigers verzichten möchten. Der Tank ist auslaufsicher und damit für den Transport im Auto geeignet. Smart: Ist er leer, kann die Gerätebasis platzsparend darin gelagert werden. Auch in Kombination mit praktischen Zubehörkits speziell für passionierte Biker, Outdoor-Begeisterte und Hundeliebhaber erhältlich.
Manchmal muss es etwas mehr Druck sein – Hochdruck. Vom kompakten Gerät für gelegentliche Einsätze bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger mit App-Unterstützung, mit dem auch entspannt viel Fläche oder große Dinge gereinigt werden können – wir haben garantiert eine Lösung.
Smarte Camping-Fans profitieren von akkubetriebenen Hochdruckreinigern in Kombination mit einem Saugschlauch oder von Niederdruckreinigern mit integriertem Akku und Wassertank. Mit diesen mobilen Reinigungslösungen gelingt die Reinigung des Camping-Zubehörs im Nu!
Fahrradfahren macht Spaß, ist umweltfreundlich und gut für die Gesundheit. Wer möglichst lange Freude an seinem Mountainbike, Pedelec, City- oder E-Bike haben möchte, sollte es regelmäßig reinigen und pflegen. Mit dem richtigen Gerät und dem passenden Zubehör geht’s schnell und einfach – egal ob vor der Garage, im Garten oder unterwegs.
Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.