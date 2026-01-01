Möbelpinsel | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-241.0Der aus weichen Borsten bestehende Möbelpinsel entfernt sanft Staub auf Regalen, Lampen, empfindlichen Oberflächen und elektronischen Geräten.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
117 x 41 x 71
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete