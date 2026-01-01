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    Möbelpinsel | Kärcher

    Schwarze Bürstendüse mit Borsten, geeignet für Staubsaugeraufsätze.

    Möbelpinsel

    Bestellnummer: 2.863-241.0

    Der aus weichen Borsten bestehende Möbelpinsel entfernt sanft Staub auf Regalen, Lampen, empfindlichen Oberflächen und elektronischen Geräten.