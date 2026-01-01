MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-239.0Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
447 x 57 x 57
Anwendungsgebiete