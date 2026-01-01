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    MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehör, schwarzes und gelbes Strahlrohr mit drei Düsenöffnungen.

    MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5

    Bestellnummer: 2.643-239.0

    Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.