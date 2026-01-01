MP 180 Multi Power Jet für K 7 | Kärcher

Das Multi-Power-Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Reinigungsmittelstrahl, Hochdruckflachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen. Ein aufwändiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto ist geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7, jedoch nicht kompatibel mit den Serien Smart Control, Power Control und Full Control.

5 Strahlarten 5 in 1 durch 5 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr. Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden. Liegt gut in der Hand Bessere Handhabung. Stufenlose Verstellung Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.