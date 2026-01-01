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    Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508 | Kärcher

    Kärcher Multi-Surface Cleaner Flasche mit gelbem Etikett, darauf ein Kärcher Fensterreiniger und eine Person in einem Raum.

    Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508

    Bestellnummer: 6.296-128.0