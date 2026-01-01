Natürlicher Bodenreiniger RM 538N | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-286.0Ideal für alle versiegelten Hartböden: der natürliche Bodenreiniger RM 538N mit veganer Rezeptur für nachhaltige Sauberkeit. Wirkt stark gegen Schmutz und unangenehme Gerüche.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete