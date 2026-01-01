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    Natürlicher Bodenreiniger RM 538N | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger-Flasche mit gelbem Etikett, Bild von Familie im Wohnzimmer, Zelt und Spielzeug im Hintergrund.

    Natürlicher Bodenreiniger RM 538N

    Bestellnummer: 6.296-286.0

    Ideal für alle versiegelten Hartböden: der natürliche Bodenreiniger RM 538N mit veganer Rezeptur für nachhaltige Sauberkeit. Wirkt stark gegen Schmutz und unangenehme Gerüche.