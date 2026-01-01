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    Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N | Kärcher

    Kärcher Natural Bike Cleaner Konzentrat in gelber Flasche mit schwarzem Deckel, Waldmotiv und Fahrradfahrer auf dem Etikett.

    Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N

    Bestellnummer: 6.296-289.0

    Fahrradreiniger-Konzentrat für die Anwendung mit Schaumdüsen der Kärcher Mittel- und Niederdruckreiniger und als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger in der 0,5-l-Sprühflasche.