Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-289.0Fahrradreiniger-Konzentrat für die Anwendung mit Schaumdüsen der Kärcher Mittel- und Niederdruckreiniger und als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger in der 0,5-l-Sprühflasche.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien