Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU | Kärcher

Fahrradreiniger RM 640N RTU zur manuellen Fahrradreinigung. Einfach und effizient in der Anwendung mit ergonomischem Sprühkopf und kompakter 0,5-Liter-Flasche. Die Rezeptur aus nachwachsenden und naturbasierten Inhaltsstoffen gibt dem Fahrrad neuen Glanz. Der Reiniger wurde speziell für die tägliche Reinigung von Fahrrädern, zum Beispiel E-Bikes, Mountainbikes oder Rennrädern, entwickelt. Das Mittel ist materialverträglich und geeignet für Komponenten aus Carbon, Aluminium, Gummi oder ähnlich empfindlichen Stoffen. Zudem lässt sich das Reinigungsmittel gut abspülen – was im Alltag hilft, Wasser zu sparen.