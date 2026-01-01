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    Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU | Kärcher

    Kärcher Natural Bike Cleaner Sprayflasche mit gelbem Etikett und Bild eines Radfahrers im Wald.

    Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU

    Bestellnummer: 6.296-288.0

    Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.