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    Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N | Kärcher

    Kärcher Teppich- und Polsterreiniger-Flasche mit Bild eines Wohnzimmers, im Hintergrund ein Staubsauger. Produktbeschreibung auf gelbem Etikett.

    Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N

    Bestellnummer: 6.296-237.0

    Der Teppich- und Polsterreiniger mit über 99 % naturbasierten Inhaltsstoffen reinigt textile Oberflächen kraftvoll und natürlich. Ideal für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren.