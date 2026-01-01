Natürliches Autoshampoo RM 610N | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-226.0Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete