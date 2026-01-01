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    O-Ring Set | Kärcher

    Mehrere schwarze und rote O-Ringe, vier gelbe Kunststoffadapter auf weißem Hintergrund.

    O-Ring Set

    Bestellnummer: 2.640-729.0

    Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.