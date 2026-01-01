O-Ring Set | Kärcher

Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.

Wechsel von O-Ring(en) Einfacher Austausch von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. Einfaches Wechseln Hohe Anwenderfreundlichkeit Ersatz-O-Ring(e) Lange Haltbarkeit.