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    Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Bike Box | Kärcher

    Kärcher tragbarer Reiniger mit Zubehör: schwarzer Behälter, Sprühflasche, graues Tuch, Bürste und Handdüse.

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    Bestellnummer: 1.680-003.0