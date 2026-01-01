Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable | Kärcher

Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ist das Gerät ohne Stromanschluss jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus. Der flexible 1,8 Meter lange Druckschlauch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit beim Reinigen. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour oder im heimischen Garten – der Mobile Outdoor Cleaner ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.

Effizienter und schonender Niederdruck Vorteil Niederdruck: effiziente und gleichzeitig sehr schonende Reinigung, ideal für empfindliche Oberflächen. Die Standarddüse mit Flachstrahl reinigt zuverlässig und präzise auch schwer erreichbare Stellen. Die Kegelstrahldüse ist für eine noch sensiblere Reinigung bspw. von Hundepfoten geeignet. Innovativer, faltbarer Tank Großes Fassungsvermögen (8 l) des flexiblen Wassertanks, der auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden kann, für einfaches Transportieren und platzsparendes Verstauen. Reduzierter Platzbedarf: Schlauch und Pistole werden im kompakt gefalteten Gerät verstaut. Integrierter Lithium-Ionen-Akku Jederzeit mobil Reinigen ohne Stromanschluss. Lange Akkulaufzeit für mehrmalige Nutzung, ohne Zwischenladen. Die LED-Anzeige signalisiert, sobald der Akku geladen werden muss. Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank. Einfache und komfortable Handhabung Jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Ergonomischer Tragegriff mit Schlauchfixierung für leichtes Tragen. Wassertank kann dank der großen Öffnung einfach und komfortabel befüllt werden. Große Zubehörauswahl Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich. Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (ob Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund oder vieles mehr).