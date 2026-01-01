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    Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable | Kärcher

    Kärcher tragbarer Reiniger mit gelbem Sockel, schwarzem Griff und Sprühdüse.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Gold Design Award 2024

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 3 Foldable

    Bestellnummer: 1.599-300.0

    • Druckreiniger mit integriertem Wassertank (8 l), Niederdruck (5 bar)
    • Akkubetrieben, max. 15 min Laufzeit, faltbarer Wassertank, kompaktes Design
    • Flachstrahldüse, Ladegerät