Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Pet Kit | Kärcher

Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit großem Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Pet Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören speziell für die Reinigung und Pflege von Tieren. Der vom OC 4 erzeugte Niederdruck ist sanft zum Tier und gleichzeitig stark genug, um Schlamm, Staub und Dreck mühelos von Pfoten und Fell zu entfernen. Ob nach der Gassirunde im nassen Gras, dem Bad in der nächsten Pfütze oder der matschigen Runde im Wald – der OC 4 mit Pet Kit ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Optimiert für geringen Platzverbrauch – für die Lagerung und den Transport können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.

Mobiles Reinigen Mit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen. Der entnehmbare Tank kann an jedem Wasserhahn aufgefüllt und dank auslaufsicherem Verschluss sorgenfrei transportiert werden, z. B. im Kofferraum. Flexibel einsetzbar für die Reinigung und Pflege von Hunden sowie für viele weitere Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Wanderschuhe oder Kinderwagen. Effektiver, aber schonender Niederdruck Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie reinigt der Druckreiniger schonend sowie wassersparend und beseitigt gleichzeitig Verschmutzungen sehr effektiv. Ideal, um nach einem Spaziergang verschmutzte Pfoten auf sanfte Weise zu säubern und staubiges Fell wieder zum Glänzen zu bringen. Pet Kit – für die optimale Reinigung von Haustieren Die speziell für diesen Zweck entwickelte Tierbürste mit Massagenoppen aus Silikon entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell. Mit der Kegelstrahldüse werden verschmutztes Fell und dreckige Pfoten besonders sanft und schonend gereinigt. Das flauschige Mikrofasertuch nimmt viel Wasser auf, ist für Hunde sehr angenehm und verhindert unangenehme Gerüche. Integrierter Lithium-Ionen-Akku Die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Minuten ermöglicht es, mehrere verschmutzte Tiere gründlich zu reinigen. Die LED informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus. Die USB-Typ-C-Ladebuchse ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank. Durchdachtes Aufbewahrungskonzept Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung kann das Gerät inklusive Schlauch und Pistole komplett im leeren Wassertank verstaut werden. Alternativ kann die praktische Zubehörtasche im Tank untergebracht werden. Einfach zu transportieren, platzsparend aufzubewahren. Einfache und komfortable Handhabung Schnell und ohne Aufwand einsatzbereit. Einfach Wasser einfüllen und sofort loslegen. Die Feststellfunktion an der Pistole ermöglicht kontinuierliches Sprühen ohne Kraftaufwand. Der 2,8 m lange Spiralschlauch bietet einen weiten Bewegungsradius. Vielfältige Zubehörwelten Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich. Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund und vieles mehr).