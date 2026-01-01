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    Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Schlauch, Pistole, Düsenaufsätze. Gelb-schwarzes Design, kompakte Bauweise.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 6-18

    Bestellnummer: 1.328-500.0

    • Mitteldruck (24 bar)
    • 18-V-Akkuplattform
    • Flachstrahldüse, kurzes und langes Strahlrohr