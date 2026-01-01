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    Handheld Cleaner OC Handheld Compact Adventure | Kärcher

    Kärcher Handdampfreiniger mit Zubehör: Schlauch, schwarze Tasche, Sprühflasche und Aufbewahrungstasche.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2026

    Handheld Cleaner

    OC Handheld Compact Adventure

    Bestellnummer: 1.328-131.0

    • Handgehaltener Druckreiniger, Mitteldruck (15 bar)
    • Akkubetrieben, 10–30 min Laufzeit, Druckregulierung mit eco!-Modus, Faltgriff
    • 4-in-1-Multi Jet-Düse, Schaumdüse, Ansaugschlauch, Wasserkanister 12 l u. v. m.
    ¹⁾
    In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch durchschnittlich um 24 % und der Energieverbrauch durchschnittlich um 54 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.