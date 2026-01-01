Papierfilterbeutel KFI 222 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.904-322.02-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung und hoher Reißfestigkeit. Lieferumfang: 5 Beutel
Menge (Stück)
5
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 120 x 7
Anwendungsgebiete