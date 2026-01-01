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    Papierfilterbeutel KFI 222 | Kärcher

    Mehrere braune Staubsaugerbeutel aus Papier, gestapelt aufeinander.

    Papierfilterbeutel KFI 222

    Bestellnummer: 6.904-322.0

    2-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung und hoher Reißfestigkeit. Lieferumfang: 5 Beutel