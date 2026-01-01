10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Papierfilterbeutel KFI 252 | Kärcher

    Gefalteter Staubsaugerbeutel aus Papier mit runder Öffnung und gedruckten Anweisungen auf der Oberfläche.

    Papierfilterbeutel KFI 252

    Bestellnummer: 6.904-143.0

    2-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung und hoher Reißfestigkeit. Lieferumfang: 5 Beutel.