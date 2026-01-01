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    Parkettdüse | Kärcher

    Schwarze Staubsaugerbürste mit Borsten, seitlich fotografiert auf weißem Hintergrund.

    Parkettdüse

    Bestellnummer: 2.863-260.0

    Die Kärcher Parkettdüse mit weichen Borsten für die schonende Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen Hartböden.