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    Parkettdüse | Kärcher

    Schwarze Staubsaugerdüse mit Borsten, geeignet für glatte Oberflächen.

    Parkettdüse

    Bestellnummer: 2.863-302.0

    Die Kärcher Parkettdüse mit weichen Borsten für die schonende Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen Hartböden.