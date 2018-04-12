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    Patronenfilter KFI 3310 | Kärcher

    Runder, orangefarbener Filter mit weißen Endkappen und schwarzem Innenring, vertikale Lamellenstruktur.

    Patronenfilter KFI 3310

    Bestellnummer: 2.863-303.0

    Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.