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    PC 15 Rohrreinigungsset | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit gelber und metallischer Anschlussdüse.

    PC 15 Rohrreinigungsset

    Bestellnummer: 2.637-767.0

    Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.