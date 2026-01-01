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    PC 7.5 | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Rohrreinigungsset mit Schlauch und drei Düsen auf weißem Hintergrund.

    PC 7.5

    Bestellnummer: 2.644-491.0

    Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.