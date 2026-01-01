Terrassenreiniger PCL 3-18 Battery Set | Kärcher

Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 entfernt gleichmäßig und gründlich Verschmutzungen wie Moos oder Grauschleier von Holzterrassen. Einfach an den Gartenschlauch anschließen und loslegen: Die rotierenden Bürstenwalzen und die integrierte Wasserausbringung lösen den Schmutz, der direkt weggespült wird. Dabei ist die Wassermenge regulierbar, sodass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die optimale Breite und Position der Walzen ermöglicht es, 2 Dielen in einem Schritt bis an die Kante zu reinigen. Außerdem können die Bürstenwalzen werkzeuglos ausgetauscht werden, damit zusätzlich zu Holz und WPC auch glatte Steinfliesen gründlich und mühelos gereinigt werden können. Dank Akkubetrieb ebenfalls perfekt für die Reinigung von entlegenen Flächen geeignet. Im Lieferumfang sind ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Schnellladegerät enthalten.

Zwei rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten) Gründliche Reinigung von Flächen aus Holz und WPC im Außenbereich. Integrierte Wasserausbringung Top-Reinigungsergebnisse, Lösen und Wegspülen des Schmutzes in einem Schritt. Ergonomisches Wasserregulierungsventil Die Wassermenge lässt sich so flexibel an den Verschmutzungsgrad anpassen. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Laufzeit, Ladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden. Austauschbare Bürstenwalzen Geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen.