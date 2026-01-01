Terrassenreiniger PCL 3-18 Battery Set | Kärcher

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Terrassenreiniger
Bestellnummer: 1.644-011.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Max. Druck (bar)
max. 10
Druckbereich
Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
max. 180
Bürstendrehzahl (U/min)
500 - 600
Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
300
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 20
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 17
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
44 83
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
363 x 307 x 1324
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete