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    Terrassenreiniger PCL 3-18 | Kärcher

    Kärcher Akku-Unkrautentferner mit gelbem Gehäuse und silbernem Griff, freistehend auf weißem Hintergrund.

    Terrassenreiniger

    PCL 3-18

    Bestellnummer: 1.644-010.0

    • 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck), 18-V-Akkuplattform
    • Bürstenwalzen für Holzflächen