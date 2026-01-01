Terrassenreiniger PCL 3-18 | Kärcher

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Terrassenreiniger
Bestellnummer: 1.644-010.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Max. Druck (bar)
max. 10
Druckbereich
Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
max. 180
Bürstendrehzahl (U/min)
500 - 600
Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
300
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung (m²)
max. 20 max. 40
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 17 max. 34
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
363 x 307 x 1324
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete