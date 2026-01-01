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    Akku-Astsäge PGS 4-18 | Kärcher

    Kärcher Akku-Astsäge mit gelbem Griff und schwarzem Akku, vertikal ausgerichtet.

    Akku-Astsäge

    PGS 4-18

    Bestellnummer: 1.445-330.0

    • Für Äste bis 8 cm, Sägeblatt „Made in Germany“, werkzeugloser Sägeblattwechsel
    • 18-V-Akkuplattform
    ¹⁾
    Ø Äste: 5 cm