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    Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery | Kärcher

    Kärcher Akku-Heckenschere mit Verlängerungsstange, gelb-schwarz, auf weißem Hintergrund.

    Akku-Teleskop-Heckenschere

    PHG 18-45 Battery

    Bestellnummer: 1.444-210.0

    ¹⁾
    Heckenbreite: 1 m, horizontaler Schnitt