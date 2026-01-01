Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery | Kärcher

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Akku-Teleskop-Heckenschere
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Bestellnummer: 1.444-210.0
Handbuch
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