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    Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18 | Kärcher

    Kärcher Heckenschere mit Teleskopstiel, gelb und schwarz, auf weißem Hintergrund.

    Akku-Teleskop-Heckenschere

    PHG 2-18

    Bestellnummer: 1.445-620.0

    • 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand, abwinkelbarer Schneidkopf
    • Teleskopierbarer Stiel, 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz, Schnittgutkehrer, Schultergurt