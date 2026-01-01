Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat | Kärcher

3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von versiegelten Böden. Die Polierpads für versiegelte Böden wurden speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf versiegelten Hartflächen wie zum Beispiel Kork, Parkett oder Laminat. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.

Polierpads aus hochwertiger Mikrofaser Perfekte Polierergebnisse auf versiegelten Bodenbelägen (Parkett, Laminat, Kork) Speziell entwickelt für das Polieren von versiegelten Bodenbelägen (Parkett, Laminat, Kork) Maschinenwäsche 60 °C möglich.