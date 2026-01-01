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    Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat | Kärcher

    Drei runde, weiße Reinigungspads mit grünen Streifen auf weißem Hintergrund.

    Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat

    Bestellnummer: 2.863-197.0

    3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von versiegelten Hartflächen wie z.B. versiegeltes Parkett, Kork und Laminat.