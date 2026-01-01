Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-197.03 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von versiegelten Hartflächen wie z.B. versiegeltes Parkett, Kork und Laminat.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
125 x 125 x 8
Anwendungsgebiete