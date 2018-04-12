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    Polsterdüse | Kärcher

    Kärcher Polsterdüse mit rotem Filzstreifen, schwarz, auf weißem Hintergrund.

    Polsterdüse

    Bestellnummer: 2.863-398.0

    Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.