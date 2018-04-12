Polsterdüse | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.863-398.0Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Arbeitsbreite (mm)
117
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
110 x 117 x 52
Anwendungsgebiete