Powerbürstenset | Kärcher

Das Set besteht aus 2 Messing- und 2 Powerbürsten und überzeugt im Alltag als Ergänzung zu den anderen Rundbürsten mit besonders starker Reinigungskraft. Die widerstandsfähigen Borsten, die sich nur sehr langsam abnutzen, eignen sich zum mühelosen Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen – zum Beispiel auf dem Ofen- oder Grillrost. Die extrem langlebigen Borsten machen die Rundbürsten zum Kraftpaket unter den Bürsten für Dampfreiniger. Ideal für die Verwendung auf unempfindlichen Oberflächen.