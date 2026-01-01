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    Powerbürstenset | Kärcher

    Vier schwarze Bürstenaufsätze mit goldenen und weißen Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Powerbürstenset

    Bestellnummer: 2.863-335.0

    Mit dem Powerbürstenset werden auch hartnäckiger Schmutz und Verkrustungen einfach, schnell und rückstandsfrei entfernt. Besonders gut geeignet für den Einsatz auf dem Ofen- oder Grillrost.