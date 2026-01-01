Powerdüsenset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-263.0Das Powerdüsenset enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken und Fugen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
107 x 21 x 21
Anwendungsgebiete