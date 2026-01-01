PS 20 Flächenreiniger | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-018.0Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
729 x 198 x 768
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete