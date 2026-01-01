PS 20 Flächenreiniger | Kärcher

Der PS 20 Powerschrubber für KHB- und OC 6-18-Modelle ist mit 2 integrierten Düsen versehen, verfügt über einen Spritzschutz mit Borsten und ist um 90° drehbar. So können auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.

Zwei integrierte Düsen Effizientere Reinigung von Flächen im Vergleich zum Einfachstrahlrohr. Kompakte Bauweise Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Zwei Verlängerungsrohre Je nach Anwendung kann der PS 20 Handheld mit oder ohne Verlängerungen genutzt werden.