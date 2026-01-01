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    PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

    Kärcher Waschbürste mit zwei schwarzen Verlängerungsrohren auf weißem Hintergrund.

    PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber

    Bestellnummer: 2.644-123.0

    Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.