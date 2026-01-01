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    PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

    Kärcher Waschbürste mit zwei schwarzen Verlängerungsrohren auf weißem Hintergrund.

    PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber

    Bestellnummer: 2.644-212.0

    Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.