Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery | Kärcher

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Akku-Teleskopsäge
Bestellnummer: 1.444-010.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Führungsschiene (cm)
20
Schwertwinkel (°)
30
Kettengeschwindigkeit (m/s)
5.5
Kettenteilung
3/8" LP
Treibgliedstärke
1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder
33
Öltank Kapazität (ml)
50
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
95
Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
1.3
Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
1.2
Länge mit Verlängerung (m)
2.9
Länge ohne Verlängerung (m)
2
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (Schnitte)
max. 80 max. 160
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 15 max. 30
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2980 x 95 x 187
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete