Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | Kärcher

    Schwarze Schlauchkupplung, Metallklemme, Dichtung und schwarzer Knopf mit "UP"-Prägung auf weißem Hintergrund.

    Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein

    Bestellnummer: 6.997-359.0

    Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).