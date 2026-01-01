Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.997-359.0Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).
Größen
Passend für 3/4" und 1" Schläuche
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
41 x 65 x 41
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete