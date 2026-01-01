Pumpenvorfilter gross | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-210.0Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.
Größen
Bis 6.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
Druck (bar)
8
Maschenweite (mm)
0.25
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 220 x 316
Ausrüstung
Anwendungsgebiete