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    Pumpenvorfilter gross | Kärcher

    Kärcher Wasserfilter mit transparentem Gehäuse und schwarzem Deckel, Anschluss aus Messing oben.

    Pumpenvorfilter gross

    Bestellnummer: 2.997-210.0

    Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.