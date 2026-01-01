10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Pumpenvorfilter klein | Kärcher

    Kärcher Wasserfilter mit schwarzem Gehäuse und transparentem Behälter, goldene Anschlussöffnung oben.

    Pumpenvorfilter klein

    Bestellnummer: 2.997-211.0

    Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.