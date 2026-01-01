Pumpenvorfilter klein | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-211.0Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.
Größen
Bis 4.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
Druck (bar)
8
Maschenweite (mm)
0.25
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 220 x 200
Ausrüstung
Anwendungsgebiete