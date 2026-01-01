Punktstrahldüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-125.0Die Punktstrahldüse reinigt Details, schmale Zwischenräume und hartnäckigere Verschmutzungen. Adaptiert an die Pistole des Druckreinigers erzeugt sie einen kräftigen, dünnen Strahl.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
29 x 27 x 27
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung