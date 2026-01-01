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    Punktstrahldüse | Kärcher

    Graues Kunststoffteil mit einem radförmigen Ende und mehreren Speichen, seitliche Griffe sichtbar.

    Punktstrahldüse

    Bestellnummer: 2.644-125.0

    Die Punktstrahldüse reinigt Details, schmale Zwischenräume und hartnäckigere Verschmutzungen. Adaptiert an die Pistole des Druckreinigers erzeugt sie einen kräftigen, dünnen Strahl.