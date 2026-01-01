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    Wischroboter RCF 3 | Kärcher

    Kärcher Saugroboter mit weißem Gehäuse und schwarzer Oberseite, runder Form, auf weißem Hintergrund.

    Wischroboter

    RCF 3

    Bestellnummer: 1.269-660.0

    • LiDAR-Navigation
    • Wischwalze für Nassreinigung, Teppichsensor, 2-Tank-System
    • Ladestation, 2× Walze, RM 536