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    RCF 3 Universalwalze | Kärcher

    Weiße Walze mit gelben Streifen und grauem Kunststoffkern, auf weißem Hintergrund.

    RCF 3 Universalwalze

    Bestellnummer: 2.269-660.0

    Mikrofaserwalze für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden mit dem Wischroboter RCF 3. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.