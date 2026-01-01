RCF 3 Universalwalze | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.269-660.0Mikrofaserwalze für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden mit dem Wischroboter RCF 3. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
60 x 60 x 248
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete