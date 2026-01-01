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    Saugroboter mit Wischfunktion RCV 3 | Kärcher

    Weißer Kärcher Saugroboter mit Ladestation, rundes Design, gelber Ein-/Aus-Schalter auf der Oberseite.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RCV 3

    Bestellnummer: 1.269-620.0