Fensterroboter RCW 2 | Kärcher

Der Fensterputzroboter RCW 2 unterstützt vollautomatisch bei der regelmäßigen Fensterreinigung und sorgt automatisch für klare Sicht. Dank starker Vakuumtechnologie garantiert der RCW 2 einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen – ideal für große und schwer erreichbare Fenster sowie Spiegel. Eine systematische Navigation und 2 Sensoren zur Rahmen- und Objekterkennung gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Unterhaltsreinigung. Für überzeugende Ergebnisse sorgen die 2 rotierenden Scheiben mit Mikrofaser-Wischbezügen, die eine manuelle Wischbewegung simulieren. Zwei Ultraschall-Sprühdüsen erzeugen einen feinen Reinigungsmittel-Sprühnebel, der präzise und tropfenfrei auf die Scheibe gesprüht wird. Vier Automatik-Modi und ein manueller Modus können je nach Reinigungsaufgabe gewählt und komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. Dazu geben LED-Signale und eine Sprachausgabe jederzeit Statusmeldungen zum Gerät. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet rückstandslos ab und lässt Regen schneller abperlen für langanhaltend frische Optik. Und auch bei einem Stromausfall hält sich der RCW 2 am Glas, dank Not-Akku und Sicherungsseil.

Systematische Navigation Reinigt systematisch die komplette Fläche, ohne etwas zu vergessen. Ändert bei Kontakt mit Hindernissen automatisch die Fahrtrichtung. Kehrt automatisch zur Startposition zurück. Automatische Reinigungsmittelausbringung 2 Ultraschall-Sprühdüsen sorgen für eine tropffreie Befeuchtung der Fensterscheibe. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel sorgt für streifenfreien Glanz und lässt Regen schneller ablaufen – für eine verzögerte Wiederanschmutzung. Hoher Sicherheitsstandard Sicherer Halt dank zuverlässiger Vakuumtechnologie und zusätzlichem Sicherungssystem. Zusätzlicher Schutz durch integrierten Not-Akku, der den Fensterputzroboter auch im Falle eines Stromausfalls sicher an der Fensterscheibe hält. Smarte Fernbedienung für einfache Steuerung und Kontrolle 4 Automatik-Modi für die effiziente Bearbeitung jeder Reinigungsaufgabe: Schnellreinigung, Intensivreinigung, Punktreinigung und Polieren. Manuelle Steuerung ebenfalls möglich. Intuitive Bedienfläche An-/Ausschalter für einfache Handhabung. Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder der aktuelle Status werden per Sprachausgabe gemeldet. Zwei Sensoren zur Rahmen- und Objekterkennung Zuverlässige Erkennung von Fensterrahmen und anderen Hindernissen. Wischbezüge aus hochwertigen Mikrofasern Die weichen Mikrofasern des Tuchs nehmen den gelösten Schmutz optimal auf. Waschbar in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C.